Егор Титов: Макаров может стать лидером «Динамо» в предстоящей игре с «Рубином»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином».

Отметим, что встреча между клубами состоится сегодня, 26 сентября. Начало игры – в 14:00 мск.

– Матч очень интересный, потому что обе команды играющие. Скучно быть не должно. «Динамо» в прошлом туре одержало важнейшую победу над «Сочи». В преддверии этой встречи есть проблемы – не совсем здоровы Шиманьски и Захарян. Считаю, что лидером может стать Макаров. Он постепенно находит себя в динамовской игре, забивает, в каждой встрече у него есть моменты. Уже видно, что не зря «Динамо» его приобретало, – цитирует Титова «РБ-Спорт».

Добавим, что 23-летний Макаров перешел в «Динамо» в августе этого года из «Рубина» за 7,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек отыграл семь матчей за бело-голубых, забив два гола и отдав два ассиста.

На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается казанцев, то подопечные Леонида Слуцкого располагаются на пятой строчке (14 очков).