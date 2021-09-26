Карасев назначен главным арбитром матча Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из арбитров обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Порту» сыграет дома против «Ливерпуля».

Отмечается, что главным судьей предстоящей встречи станет Сергей Карасев. Его помощниками будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Исполнять обязанности резервного арбитра будет Владимир Москалев. За работу VAR отвечает немец Бастиан Данкерт, а его помощником станет Виталий Мешков.

Добавим, что игра между «Порту» и «Ливерпулем» состоится 28 сентября. В матче первого тура группы B лиссабонская команда разделила очки с «Атлетико» в Мадриде, сыграв вничью 0:0, а «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Милан» (3:2).