Виктор Гусев назвал фаворита в матче «Динамо» - «Рубин»

Комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями перед матчем девятого тура чемпионата России между московским «Динамо» и казанским «Рубином».

«У «Динамо» совершенно кошмарная статистика в играх с «Рубином». Мой прогноз будет вопреки. Я буду исходить из динамовского духа. В этом матче я поставлю на победу хозяев», - приводит слова Гусева «Ставка TV».

Матч «Динамо» - «Рубин» состоится сегодня, 26 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

После восьми туров в РПЛ команда Сандро Шварца с 16 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы. Подопечные Леонида Слуцкого находятся на пятой строчке, имея в своем активе 14 очков.