Скончался экс-полузащитник «Зенита» Герасимец

Сегодня, 26 сентября, бывший полузащитник «Зенита» и сборной Белоруссии Дмитрий Герасимец умер в возрасте 55 лет. Об этом информирует пресс-служба петербургского клуба.

О причинах смерти экс-игрока сине-бело-голубых пока не сообщается.

Напомним, что Герасимец защищал цвета «Зенита» с 1997 по 1999 годы. В составе команды он принял участие в 51 матче, отличившись девятью забитыми мячами и десятью ассистами. Также в своей карьере игрок выступал за донецкий «Шахтер», минские «Динамо» и «Торпедо», а также «Балтику».

За сборную Белоруссии полузащитник провел 25 встреч (7 голов).