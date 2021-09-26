«Реал» хочет подписать защитника «Лестера» Сеюнджю

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю ближайшей зимой может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Defensa Central, в приобретении 25-летнего турка заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что английский клуб готов продать своего футболиста за 45 миллионов евро.

Напомним, Сеюнджю выступает за «Лестер» с августа 2018 года. В составе «лис» он отыграл 91 матч, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Турции защитник провел 40 игр (2 гола).