«Челси» рассматривает возможность продажи Канте в 2022 году

Опорный полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может покинуть состав лондонского клуба по окончании сезона-2021/22.

По информации Todofichajes, в данный момент руководство «аристократов» принимает решение по поводу дальнейшего будущего 30-летнего француза в команде.

Добавим, что действующий контракт хавбека с «синими» рассчитан до 30 июня 2023 года, но пока неизвестно, намерены ли лондонцы продлить текущее соглашение с футболистом. В случае выгодных предложений летом 2022-го клуб АПЛ готов рассмотреть продажу полузащитника.

Напомним, Канте выступает за «Челси» с 2016 года – на его счету 224 матча за команду во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 10 ассистов. Вместе с клубом игрок стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов и Лиги Европы.