«Динамо» – «Рубин»: Стартовые составы

Стал известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч девятого тура чемпионата России.
Отметим, что игра состоится сегодня, 26 сентября, в Москве. Начало встречи – в 14:00 мск.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулев.
Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Игбун, Гладышев, Нжи, Тюкавин
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Тальби, Костюков, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Дрейер, Деспотович