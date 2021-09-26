Колосков выразил соболезнования близким Герасимца

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти экс-нападающего петербургского «Зенита» Сергея Герасимца.
«Очень неприятные известия. Могу только выразить соболезнования семье и друзьям Сергея», - приводит слова Колоскова «СЭ».
Напомним, что Герасимец защищал цвета «Зенита» с 1997 по 1999 годы. В составе команды он принял участие в 51 матче, отличившись девятью забитыми мячами и десятью ассистами. Также в своей карьере игрок выступал за донецкий «Шахтер», минские «Динамо» и «Торпедо», а также «Балтику».
За сборную Белоруссии полузащитник провел 25 встреч (7 голов).
источник: «Спорт-Экспресс»