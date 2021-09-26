Стефано Пиоли – о победе над «Специей»: «Милан» становится по-настоящему зрелой командой

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победный результат своей команды над «Специей» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.

Отметим, что победу «россонери» во вчерашней встрече принес гол полузащитника Браима Диаса, забитый на 86-й минуте.

– Мы испытали трудности в игре против «Специи», но самое главное то, что нам удалось добиться очередной победы. Считаю это знаком нашей силы в ментальном плане. Мы все больше становимся по-настоящему зрелой командой. Ожидаю, что в ближайшее время все наши травмированные футболист вернутся в строй, и у нас появится глубина состава, – цитирует Пиоли Football Italia.

На данный момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице серии А, набрав 16 очков. Идущий вторым «Наполи» отстает от красно-черных на одно очко. При этом у неаполитанцев есть одна игра в запасе.