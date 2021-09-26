Экс-полузащитник сборной Франции Насри завершил свою игровую карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции, а также «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Как сообщает RMC Sport, одной из главных причин ухода 34-летнего француза из спорта стала дисквалификация на полтора года, полученная в 2018-м за нарушение антидопинговых правил. Сам хавбек заявил, что данная ситуация негативным образом повлияла на его отношение к футболу.

Отметим, что Насри является воспитанником академии «Марселя». В своей карьере он выступал за такие клубы как, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», «Антальяспор», «Вест Хэм» и «Андерлехт». В общей сложности футболист провел на клубном уровне 522 матча, забил 73 гола и отдал 93 ассиста.

В составе «горожан» полузащитник стал двукратным чемпионом Англии. За сборную Франции футболист отыграл 41 встречу (5 голов).