Рональд Куман: Моя возможная отставка из «Барселоны»? Знаю, что такие слухи ходят

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал свое будущее в каталонской команде в преддверии матча седьмого тура чемпионата Испании с «Леванте».

Ранее спортивный директор сине-гранатовых Рамон Планес заявил, что руководство клуба по-прежнему доверяет 58-летнему специалисту, несмотря на последние результаты в ла лиге.

– Мое будущее в «Барселоне»? У меня нет каких-либо комментариев на этот счет. Да, я слышал о моей возможной отставке, уже называются кандидаты на пост главного тренера. Такова специфика нашей работы. Но в данный момент мне остается делать только одно – выигрывать матчи. Я не собираюсь тратить силы на то, что не в моей власти, – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков в пяти матчах. Отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь очков.

Домашняя игра каталонцев с «Леванте» состоится сегодня, 26 сентября. Начало встречи – в 17:15 мск