Мбаппе недоволен действиями Неймара в матче «ПСЖ» - «Монпелье»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе раскритиковал действия своего партнера по команде Неймара в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:0).

Отметим, что во вчерашней встрече 22-летний игрок провел на поле 88 минут и был заменен на Мауро Икарди. Как сообщает RMC Sport, сев на скамейку запасных, Килиан пожаловался хавбеку парижан Идриссе Гуйе на то, что бразилец не отдает ему передачи во время игры.

«А мне он не пасует», – сказал Мбаппе после того, как Неймар сделал голевую передачу на Юлиана Дракслера в эпизоде со вторым забитым голом парижан.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Вероятнее всего, футболист покинет французскую команду по окончании текущего сезона.

В сезоне-2021/22 нападающий принял участие в девяти матчах клуба, забив четыре гола и отдав четыре ассиста.