«Динамо» – «Рубин». Фомин открыл счет в матче, забив головой в ворота казанской команды

Центральный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отличился забитым голом в первом тайме матча девятого тура чемпионата России против «Рубина».

Отметим, что на 32-й минуте встречи 24-летний футболист оказался расторопнее всех в штрафной площади соперника и точно пробил по воротам голкипера гостей Юрия Дюпина ударом головой после фланговой передачи защитника Гильермо Варелы. Этот гол стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне РПЛ.

В данный момент в матче «Динамо» и «Рубина» продолжается первый тайм. Бело-голубые ведут со счетом 1:0.