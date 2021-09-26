«Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы

«Ростов» и «Ахмат» объявили свои стартовые составы на матч девятого тура чемпионата России.
Отметим, что сегодняшняя встреча станет первой для ростовчан после ухода из команды главного тренера Юрия Семина. Игра начнется в 16:30 мск.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Гигович, Альмквист, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелехин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Уткин, Коновалов, Харин, Полярус, Конате.