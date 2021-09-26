«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Сампдорией»

Матч шестого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой туринской команды – 3:2.

В составе «бьянконери» голы забили форвард Пауло Дибала, отличившийся на 10-й минуте, а также защитник Леонардо Бонуччи (43) и полузащитник Мануэль Локателли (57). Таким образом, хавбек записал на свой счет первый забитый мяч в составе туринцев. У соперника результативными ударами отметились Мая Йосида (44) и Антонио Кандрева (83).

Сегодняшняя победа стала для подопечные Массимилиано Аллегри второй кряду в нынешнем сезоне серии А – команда поднялась на девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Генуэзцы идут 14-ми (5 очков).

2 октября «Ювентус» сыграет в гостях против «Торино», а «Сампдория» днем позже на своем поле встретится с «Удинезе».

Серия А