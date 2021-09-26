«Динамо» – «Рубин». Грулев удвоил преимущество хозяев

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев забил второй гол своей команды в ворота «Рубина» во втором тайме матча девятого тура чемпионата России.
Отметим, что российский нападающий отличился забитым мячом на 59-й минуте, воспользовавшись передачей полузащитника Себастьяна Шиманьски после углового удара. Таким образом, 22-летний Грулев забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.
В данный момент идет середина второй половины встречи. «Динамо» на своем поле обыгрывает «Рубин» со счетом 2:0.
источник: «Советский спорт»