Голы Фомина и Грулева принесли «Динамо» победу над «Рубином» в Москве

Футболисты «Динамо» одержали домашнюю победу над «Рубином» (2:0) в матче девятого тура чемпионата России.

Отметим, что в каждом из таймов хозяева забили в ворота своего соперника по одному голу – на 32-й минуте полузащитник Даниил Фомин открыл счет в матче после фланговой передачи Гильермо Варелы, а на 59-й форвард Вячеслав Грулев удвоил преимущество динамовцев, забив головой после подачи Себастьяна Шиманьски с углового удара.

На 85-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил забитый мяч казанцев в исполнении Филипа Уремовича после просмотра VAR – судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игрока команды гостей Германа Онугхи.

Таким образом, «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» расположился на пятой строчке (14 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов», а казанский клуб на своем поле примет «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 2 октября.