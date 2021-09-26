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Голы Фомина и Грулева принесли «Динамо» победу над «Рубином» в Москве
26 сентября 15:53
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Голы Фомина и Грулева принесли «Динамо» победу над «Рубином» в Москве

Команда Сандро Шварца вернулась на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Футболисты «Динамо» одержали домашнюю победу над «Рубином» (2:0) в матче девятого тура чемпионата России.

Отметим, что в каждом из таймов хозяева забили в ворота своего соперника по одному голу – на 32-й минуте полузащитник Даниил Фомин открыл счет в матче после фланговой передачи Гильермо Варелы, а на 59-й форвард Вячеслав Грулев удвоил преимущество динамовцев, забив головой после подачи Себастьяна Шиманьски с углового удара.

На 85-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил забитый мяч казанцев в исполнении Филипа Уремовича после просмотра VAR – судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игрока команды гостей Германа Онугхи.

Таким образом, «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» расположился на пятой строчке (14 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов», а казанский клуб на своем поле примет «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 2 октября.

РПЛ

9-й тур

«Динамо» – «Рубин» – 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 32. Грулев, 59.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела (Паршивлюк, 90+2), Моро, Фомин, Шиманьски (Кутицкий, 90+3), Захарян, Макаров (Игбун, 83), Грулев (Тюкавин, 70).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Тальби, Костюков, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 65), Дрейер, Деспотович (Онугха, 65).

Предупреждения: Костюков (21), Деспотович (40), Абильдгор (52), Кварацхелия (64), Шиманьски (68), Варела (73), Уремович (86), Бакаев (89), Игбун (89).

источник: «Советский спорт»
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