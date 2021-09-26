Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Удинезе» - «Фиорентина». Матч шестого тура итальянской серии А сезона 2021/2022 состоится на стадионе «Дачия Арена - Фриули» в Удине. Начало встречи - 16:00 мск.

Российский нападающий «Фиалок» Александр Кокорин начнет матч на скамейке запасных.

Встречу будет обслуживать бригада судей во главе с Марко Гуида. Ему будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Джорджио Перетти. Резервный арбитр - Марко Ди Белло.

Отметим, что Кокорин перебрался из «Спартака» в итальянскую команду в конце января 2021 года. В текущем сезоне российский форвард провел за «фиалок» две игры в пяти матчах и заработал одну желтую карточку.