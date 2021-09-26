Месси и Вератти смогут принять участие в игре против «Манчестер Сити»

Полузащитник Марко Верратти и нападающий Лионель Месси смогут принять участие в матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, сообщает RMC.

Оба футболиста парижской команды в воскресенье, 26 сентября, тренировались без ограничений. Окончательное решение об их участии в матче против «Сити» будет принято в понедельник.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало в 22:00 (мск).

В текущем сезоне нападающий сборной Аргентины Месси провел три матча и не смог отметиться результативными действиями. На счету итальянского полузащитника Вератти две игры. Обе не принимало участия в последнем матче из-за травм.