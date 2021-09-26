ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 16:20
автор: Александр Бойченко

Лещенко отметил, что «Динамо» играет в футбол хорошего европейского класса

«Динамо» победило в матче девятого тура в игре с «Рубином» (2:0).

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу московской команды над «Рубином» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

«Прекрасная победа! Ребята хорошо двигаются, команда выходит на хороший уровень. Надо подтягивать молодежь. График серьезный. На данный момент команда очень симпатична. Появляется футбол хорошего европейского класса. Шварц - молодец! Грулев забил хороший гол, Фомин тоже прекрасно сыграл головой. Мне очень приятно видеть такую команду», - сказал Лещенко «СЭ».

После сегодняшнего домашнего успеха, «бело-синие» набрали 19 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре балла. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение во второй игре подряд, оставшись на пятом месте с 14 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" разделался с "Уфой"Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка РоссииРене Фазель введён в Зал славы ИИХФСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеДжошуа не стал молчать после поражения от УсикаКарпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова»
Сухой оставил «Динамо» сухим. «Рубину» отменили гол, но проиграл Слуцкий не из-за этого
Динамовцы не своем поле уверенно победили казанцев в 9-м туре РПЛ (2:0) и занимают второе место с 19 очками.
«Отсутствие Гончаренко не скажется — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодара» и «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в преддверии поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» - «Сочи» (26 сентября, 19:00).
«Команда Шварца победит при тотале меньше 2,5». Ловчев — о матче «Динамо» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад перед центральным матчем 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином» (26 сентября, 14:00).
Волкановски разгромил Ортегу в бою года, а Киргизская Пуля уничтожила американку Мерфи. Итоги UFC 266
«Плеймейкер» подводит итоги ключевых поединков турнира UFC, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.
Когда поздравляют и президент Зеленский, и депутаты Госдумы РФ. Реакция на победу Усика над Джошуа
Александр Усик взорвал информационное пространство после победы над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе на арене «Тоттенхэм Хотспур».
Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе
Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика