Лещенко отметил, что «Динамо» играет в футбол хорошего европейского класса

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу московской команды над «Рубином» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

«Прекрасная победа! Ребята хорошо двигаются, команда выходит на хороший уровень. Надо подтягивать молодежь. График серьезный. На данный момент команда очень симпатична. Появляется футбол хорошего европейского класса. Шварц - молодец! Грулев забил хороший гол, Фомин тоже прекрасно сыграл головой. Мне очень приятно видеть такую команду», - сказал Лещенко «СЭ».

После сегодняшнего домашнего успеха, «бело-синие» набрали 19 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре балла. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение во второй игре подряд, оставшись на пятом месте с 14 очками.