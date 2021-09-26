Руководство «Фиорентины» готово дать шанс Кокорину до января 2022 года

У российского нападающего Александра Кокорина еще есть шанс закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него.

По словам источника, главный тренер команды Винченцо Итальяно является приверженцем активной ротации состава. Наставник «Фиорентины» готов доверять и Кокорину, сообщает Fiorentina News.

У россиянина появится шанс проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение о будущем Александра.

Отмечается, что многие игроки «Фиорентины» прибавили под руководством нового главного тренера - это то, чего ждут от Кокорина в клубе.

Отметим, что Кокорин перебрался из «Спартака» в итальянскую команду в конце января 2021 года. В текущем сезоне российский форвард провел за «фиалок» две игры в пяти матчах и заработал одну желтую карточку.