Гильермо Варела: «Динамо» обыграло прямого конкурента, мы провели отличный матч

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал победу московской команды в матче девятого тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (2:0).

«Я считаю, что сегодня у нас был отличный матч с точки зрения защиты и атаки. Это позволило нам переиграть нашего прямого конкурента.

После второго гола мы немного успокоились и, возможно, расслабились. Но в то же время мы взяли себя в руки и довели дело до победы», - цитирует слова Варелы «Матч ТВ».

Таким образом, «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» расположился на пятой строчке (14 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов», а казанский клуб на своем поле примет «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 2 октября.