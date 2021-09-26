«Монако» - «Клермон»: Головин вошел в стартовый состав хозяев

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Клермона» на матч восьмого тура Лиги 1.
«Клермон»: Десмас, Хоунтонджи, Нсимба, Зедадка, Огье, Бертомье, Рашани, Самед, Гастьен, Дуссу, Байо.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Энрике, Сидибе, Павлович, Тчуамени, Головин, Фофана, Мартинш, Бен Йеддер, Фолланд.
Добавим, что в нынешнем сезоне «монегаски» идут на 14 месте во французском чемпионате, имея в активе восемь очков, сегодняшние соперники «Монако» занимают 13 место с девятью баллами.
источник: «Советский спорт»