Лещук признался, что всегда считал себя на одном уровне с Шуниным

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после победы над «Рубином» (2:0) в девятом туре Тинькофф РПЛ оценил свои перспективы закрепиться в основном составе.

«Пока этот шанс выпал. Считаю, что неплохо им воспользовался, а там главный тренер решит, кто будет играть. Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Антоном. Тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Тот же Ваня пришел не совсем сильным, но за время в «Динамо» он спрогрессировал и может составить конкуренцию мне или Антону», - передает слова Лещука «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» расположился на пятой строчке (14 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов», а казанский клуб на своем поле примет «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 2 октября.