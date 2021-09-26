«Вулверхэмптон» одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» на выезде

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Сент Мэри» в Саутгемптоне в рамках шестого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Вулверхэмптон». Гости выиграли со счетом 1:0.

Счет открылся во втором тайме. На 61-й минуте встречи нападающий «волков» Рауль Хименес забил гол с паса вратаря Жозе де Са.

После шести туров английской Премьер-лиги «волки» занимают 13-е место в таблице с шестью очками в активе. Святые находятся на 16 месте в турнирной таблице, у них четыре очка.

В седьмом раунде «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» на выезде сыграет с «Челси» из Лондона. Обе встречи состоятся 2 октября.