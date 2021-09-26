«Краснодар» - «Сочи»: Крыховяк и Кордоба выйдут в старте «быков»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч девятого тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Касьерра.
Напомним, что перед матчем девятого тура «быки» пребывают на седьмом месте с 13 очками в активе, в активе сочинской команды 15 баллов и четвертое место в турнирной таблице.
Южное дерби начнется в 19:00 мск.