«Ростов» уступил «Ахмату» в первом матче после отставки Семина

26 сентября на «Ростов Арене» состоялся матч девятого тура Российской Премьер-лиги, в котором местная команда «Ростов» принимала «Ахмат» из Грозного. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, «Ростов» провел первый матч после отставки Юрия Семина.

Первый гол в матче был забит на 36 минуте усилиями Виталия Лысцова. На 53 минуте игры Игорь Коновалов увеличил преимущество гостей, забив мяч с одиннадцатиметровой отметки. Хозяева смогли отыграть один мяч в концовке игры - Полоз поразил ворота Гудиева на 94 минуте.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) 1:2

Голы: Лысцов 36, Коновалов 53, Полоз 94 (1:2).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Поярков, Глебов, Фольмер (Полоз, 46), Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57), Альмквист.