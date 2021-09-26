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26 сентября 18:31
автор: Александр Бойченко

«Ростов» уступил «Ахмату» в первом матче после отставки Семина

Грозненцы выиграли матч со счетом 2:1 в Ростове.

26 сентября на «Ростов Арене» состоялся матч девятого тура Российской Премьер-лиги, в котором местная команда «Ростов» принимала «Ахмат» из Грозного. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, «Ростов» провел первый матч после отставки Юрия Семина.

Первый гол в матче был забит на 36 минуте усилиями Виталия Лысцова. На 53 минуте игры Игорь Коновалов увеличил преимущество гостей, забив мяч с одиннадцатиметровой отметки. Хозяева смогли отыграть один мяч в концовке игры - Полоз поразил ворота Гудиева на 94 минуте.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) 1:2

Голы: Лысцов 36, Коновалов 53, Полоз 94 (1:2).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Поярков, Глебов, Фольмер (Полоз, 46), Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57), Альмквист.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Полярус (Карапузов, 66), Тимофеев, Харин (Inalkaev, 79), Коновалов (Ибишев, 88), Уткин (Пуцко, 79), Конате (Себаи, 66).

Предупреждения: Семенов (29), Конате (43), Полярус (65), Мелехин (71), Харин (72), Уткин (74), Поярков (78).

источник: «Советский спорт»
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