Руководство АПЛ проведет встречу с Лукаку, чтобы обсудить меры борьбы с расизмом

Руководители английской премьер-лиги планируют встретиться с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, чтобы обсудить проблему расизма. Ранее футболист сомневался в эффективности коленопреклонения в борьбе с расизмом.
Руководители Премьер-лиги хотят поговорить с Лукаку на следующей неделе. Они планируют обсудить свою работу по борьбе с расизмом. Футбольная ассоциация Англии уже обратилась к Лукаку, чтобы узнать его мнение, как бороться с расовой дискриминацией, - сообщает Daily Mail.
Ранее нападающий сборной Бельгии и «Челси» поставил под сомнение эффективность мер, которые проводятся для борьбы с расизмом. Лукаку считает, что вставать на колено перед матчами не несет в себе какого-либо смысла.
источник: The Daily Mail