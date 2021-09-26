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26 сентября 19:03
автор: Александр Бойченко

«Я всегда думаю только о победе». Промес поделился настроем на матч с «Наполи»

Накануне «Спартак» одержал победу над «Уфой» 2:0 в девятом туре РПЛ.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о настрое команды на предстоящий матч Лиги Европы с «Наполи».

«Победа над «Уфой» дома, я надеюсь, даст понять болельщикам, что мы стараемся изо всех сил и хотим как можно скорее улучшить свои навыки.

В Лиге Европы будет сложно, но надо верить и бороться до конца. Мы должны объединиться. Иногда это гораздо важнее, чем отличная игра и итоговая победа.

Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не станет исключением. Все возможно! Я лично верю в это», - сказал Промес клубному каналу красно-белых в Youtube.

30 сентября «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча начнется в 19:45 по московскому времени. В первом матче группового этапа «красно-белые» уступили польской «Легии» 0:1. Помимо этих двух соперников, в группе московской команды выступает английский «Лестер Сити».

источник: Youtube
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