«Барселона» - «Леванте»: Фати вышел на поле с ноября и сразу забил гол

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках седьмого тура Ла Лиги «Барселона» принимала «Леванте». Хозяева выиграли 3:0.
Счет матча был открыт на шестой минуте встречи. Нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай реализовал пенальти.
На 14-й минуте матча Люк де Йонг забил гол, которому ассистировал Сержиньо Дест. Это первый гол нидерландца в качестве игрока «Барселоны».
После второго тайма отличился нападающий Ансу Фати, вышедший на замену. Молодой форвард не играл более 10 месяцев из-за травмы и отличился через десять минут после выхода на замену.
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