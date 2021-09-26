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26 сентября 19:28
автор: Александр Бойченко

«Барселона» - «Леванте»: Фати вышел на поле с ноября и сразу забил гол

«Барселона» разгромила соперников со счетом 3:0

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках седьмого тура Ла Лиги «Барселона» принимала «Леванте». Хозяева выиграли 3:0.

Счет матча был открыт на шестой минуте встречи. Нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай реализовал пенальти.

На 14-й минуте матча Люк де Йонг забил гол, которому ассистировал Сержиньо Дест. Это первый гол нидерландца в качестве игрока «Барселоны».

После второго тайма отличился нападающий Ансу Фати, вышедший на замену. Молодой форвард не играл более 10 месяцев из-за травмы и отличился через десять минут после выхода на замену.

Чемпионат Испании. 7 тур

«Барселона» - «Леванте» 3:0

Голы:

1:0 – 6, пенальти Депай, 2:0 – 14 де Йонг, 3:0 – 90 Фати.

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Араухо, 81), Пике, Эрик Гарсия, Дест (Лангле, 89), Бускетс, Нико Гонсалес, Гави (Демир, 81), Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай.

«Леванте» – Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 77), Постиго, Клерк, Мелеро, Радоя (Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Де Фрутос (Кантеро, 69), Рохер Марти, Дани Гомес (Моралес, 55).

Предупреждения:

Гави (24), Постиго (25), Пепелу (58), Клерк (86).

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