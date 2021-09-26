Фати гордится тем, что носит в «Барселоне» десятый номер на спине

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями после матча седьмого тура Ла Лиги, в котором его команда обыграла «Леванте» со счетом 3:0.

Фати забил третий гол «Барселоны». 18-летний испанец вернулся на поле спустя 323 дня после восстановления после травмы, полученной в ноябре прошлого года.

«Спасибо врачам и всем, кто прошел через это со мной. Мы - «Барселона», и мы должны стремиться выиграть все: Ла Лигу, Лигу чемпионов, все соревнования. Для этого нужно бороться и работать. Я горжусь тем, что ношу номер 10 после Лео. Спасибо клубу и капитанам за эту возможность», - цитирует Фати Football-espana.

Фати не появлялась на поле с 8 ноября 2020 года из-за разрыва мениска.

Добавим, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он провел 44 матча, забил 14 голов и отдал пять ассистов.