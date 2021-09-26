«Монако» одержало победу над «Клермоном», забив три мяча в ворота соперника

Сегодня, 26 сентября, «Клермон» принимал у себя дома «Монако» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «монегасков».

Первый гол в матче был забит усилиями Байо на 6 минуте. «Монако» отыграло один мяч на 25 минуте, забил Бен Йеддер. После перерыва был заменен Александр Головин, а спустя 3 минуты после этого Фолланд вывел гостей вперед. Точку в игре поставил Диоп на 91 минуте.

Таким образом, «Монако» одержало вторую победу подряд после успеха во встрече с «Сент-Этьеном» (3:1). В следующем матче подопечные Нико Ковача сыграют в Лиге чемпионов с испанским «Реал Сосьедадом» 30 сентября, а «Клермон» отправится на выезд к «Лорьяну» 3 октября.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур