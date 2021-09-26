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26 сентября 19:57
автор: Александр Бойченко

«Монако» одержало победу над «Клермоном», забив три мяча в ворота соперника

Матч завершился со счетом 2:1.

Сегодня, 26 сентября, «Клермон» принимал у себя дома «Монако» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «монегасков».

Первый гол в матче был забит усилиями Байо на 6 минуте. «Монако» отыграло один мяч на 25 минуте, забил Бен Йеддер. После перерыва был заменен Александр Головин, а спустя 3 минуты после этого Фолланд вывел гостей вперед. Точку в игре поставил Диоп на 91 минуте.

Таким образом, «Монако» одержало вторую победу подряд после успеха во встрече с «Сент-Этьеном» (3:1). В следующем матче подопечные Нико Ковача сыграют в Лиге чемпионов с испанским «Реал Сосьедадом» 30 сентября, а «Клермон» отправится на выезд к «Лорьяну» 3 октября.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Клермон» — «Монако» — 1:3 (1:1)

Голы:

1:0 – 7 Байо, 1:1 – 25 Бен-Йеддер, 1:2 – 48 Фолланд, 1:3 – 90 Диоп.

Клермон: Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Рашани (Аллевина, 66), Гастьен, Бертомье (Кауи, 66), Доссу (Амель, 83), Абдул-Самед (Иглесиас, 66), Байо.

Монако: Нюбель, Сидибе, Марипан, Павлович, Кайо Энрике, Головин (Диоп, 46), Желсон Мартинш (Боадю, 69), Тчуамени, Фофана (Матазо, 38), Бен-Йеддер (Бадиашиле, 87), Фолланд (Агиляр, 88).

Предупреждения:

Павлович (29), Абдул-Самед (35), Тчуамени (45), Гастьен (54), Фолланд (70), Диоп (84).

источник: «Советский спорт»
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