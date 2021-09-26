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26 сентября 20:23
автор: Александр Бойченко

«Арсенал» выиграл в четвертый раз подряд, одолев «Тоттенхэм»

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Сегодня, 26 сентября, «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» в Лондоне «Тоттенхэм» в рамках шестого тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, все голы «канониры» забили в первом тайме.

Первый мяч был забит на 12 минуте матча, это сделал Смит-Роу с передачи Саки. На 27 минуте габонский форвард «Арсенала» Обамеянг удвоил преимущество команды, а на 34 минуте до разгромного счет довел Сака.

«Тоттенхэм» смог отыграть один мяч в концовке второго тайма - Сон отличился на 79 минуте.

Таким образом, на счету «Арсенала» уже пять побед подряд. Ранее «канониры» одолели: «Норвич» (1:0), «Бернли» (1:0, «Уимблдон» (3:0, Кубок английской лиги).

В следующем матче «канониры» встретятся с «Брайтоном» на выезде, а подопечные Санту в рамках АПЛ сыграют с «Астон Виллой»

Английская Премьер-Лига, 6 тур

«Арсенал» (Лондон) - «Тоттенхэм» (Лондон) 3:1 (3:0).

Голы:

1:0 – 12 Смит-Роу, 2:0 – 27 Обамеянг, 3:0 – 34 Сака, 3:1 – 79 Сон Хын Мин.

Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака (Локонга, 82), Парти, Эдегор, Смит-Роу (Нуну Тавареш, 88), Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Обамеянг.

Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Эмерсон, 46), Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Алли (Скипп, 46), Ндомбеле (Хиль, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения:

Скипп (67), Эдегор (88), Локонга (90).

источник: «Советский спорт»
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