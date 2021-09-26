«Арсенал» выиграл в четвертый раз подряд, одолев «Тоттенхэм»

Сегодня, 26 сентября, «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» в Лондоне «Тоттенхэм» в рамках шестого тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, все голы «канониры» забили в первом тайме.

Первый мяч был забит на 12 минуте матча, это сделал Смит-Роу с передачи Саки. На 27 минуте габонский форвард «Арсенала» Обамеянг удвоил преимущество команды, а на 34 минуте до разгромного счет довел Сака.

«Тоттенхэм» смог отыграть один мяч в концовке второго тайма - Сон отличился на 79 минуте.

Таким образом, на счету «Арсенала» уже пять побед подряд. Ранее «канониры» одолели: «Норвич» (1:0), «Бернли» (1:0, «Уимблдон» (3:0, Кубок английской лиги).

В следующем матче «канониры» встретятся с «Брайтоном» на выезде, а подопечные Санту в рамках АПЛ сыграют с «Астон Виллой»