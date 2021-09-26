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26 сентября 20:30
автор: Александр Бойченко

Гендиректор «Боруссии Д» продлил контракт с Хуммельсом несмотря на противоречие условиям контракта

Защитник останется в Дортмунде до 2023 года.

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке объявил о продлении контракта с 32-летним защитником Матсом Хуммельсом.

«В контракте Матса был пункт, согласно которому его контракт мог быть продлен. Но мы подумали и решили, что будущее нашего ведущего футболиста не может зависеть от количества сыгранных матчей. Мы удалили этот пункт. Хуммельс с нами до 2023 года! »- сказал Ватцке Sport1.

Матс Хуммельс вернулся в «Боруссию Дортмунд» летом 2019 года. Всего за «шмелей» защитник сыграл 403 матча, в которых забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу.

источник: Sport1
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