Гендиректор «Боруссии Д» продлил контракт с Хуммельсом несмотря на противоречие условиям контракта

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке объявил о продлении контракта с 32-летним защитником Матсом Хуммельсом.

«В контракте Матса был пункт, согласно которому его контракт мог быть продлен. Но мы подумали и решили, что будущее нашего ведущего футболиста не может зависеть от количества сыгранных матчей. Мы удалили этот пункт. Хуммельс с нами до 2023 года! »- сказал Ватцке Sport1.

Матс Хуммельс вернулся в «Боруссию Дортмунд» летом 2019 года. Всего за «шмелей» защитник сыграл 403 матча, в которых забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу.