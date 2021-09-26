«Краснодар» разгромил «Сочи», оставшись вдевятером в середине второго тайма

26 сентября в Краснодаре состоялся матч между одноименной командой и «Сочи» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. Матч обсуживала бригада арбитров под руководством Игоря Панина. «Быки» смогли выиграть со счетом 3:0 у прямого конкурента за еврокубки.

Первый гол был забит в начале матча усилиями Эдуарда Сперцяна на третьей минуте. На 21 минуте «Краснодар» удвоил преимущество - это сделал француз Реми Кабелла. На 39 минуте хозяева остались в меньшинстве, Спаич произвел фол последней надежды и был удален.

На 64 минуте встречи польский полузащитников «быков» Джегош Крыховяк сделал счет крупным, реализовав пенальти. На 75 минуте воспитанник краснодарской академии Александр Черников получил вторую желтую карточку в матче и так же был удален с поля.

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».

Российская Премьер-лига, 9 тур