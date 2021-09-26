Дмитрий Селюк: Перед Галицким можно снять шляпу

- Фати после долгого перерыва вышел на замену, и забил «Леванте» на 90-й минуте. И сказал, что счастлив носить 10-й номер, который, понятно, кто носил много лет.

- Из юного таланта Фати хотят сделать знаковую фигуру для «Барселоны». И поэтому ему дали 10-й номер, это такой хороший стратегический ход. Это его будет мотивировать и у него не будет желания куда-то уйти.

- Смотрели интервью Сергея Галицкого? Он сказал, что Фати слишком молод, чтобы постоянно играть с мужиками, поэтому постоянно лечится.

- Ну, слушайте, есть, те, кто лечится, а кто-то обходится без травм. У каждого футболиста свои особенности.

Что касается интервью, конечно, смотрел. Очень хорошее интервью. Галицкий такой человек, перед которым можно снять шляпу. Человек болеет, но при этом постоянно думает о футболе, о клубе, хочет, чтобы и без него все работало нормально.