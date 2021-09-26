«Лацио» обыграл «Рому» в матче с пятью голами

В матче шестого тура итальянской серии А «Лацио» обыграл «Рому». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3: 2.

На 10-й минуте полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол. Через девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио».

На 41-й минуте Роджер Ибанез отыграл один гол. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Затем Верету забил второй гол Ромы, реализовав пенальти.

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 64-й минуте, заменив Стефана Эль-Шаарави.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. На четвертом месте - «Рома» (12).