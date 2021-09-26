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26 сентября 21:03
автор: Александр Бойченко

«Лацио» обыграл «Рому» в матче с пятью голами

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В матче шестого тура итальянской серии А «Лацио» обыграл «Рому». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3: 2.

На 10-й минуте полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол. Через девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио».

На 41-й минуте Роджер Ибанез отыграл один гол. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Затем Верету забил второй гол Ромы, реализовав пенальти.

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 64-й минуте, заменив Стефана Эль-Шаарави.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. На четвертом месте - «Рома» (12).

Чемпионат Италии, 6 тур

«Лацио» (Рим) - «Рома» (Рим») 3:2

Голы:

1:0 – 10 Милинкович-Савич, 2:0 – 19 Педро, 2:1 – 41 Рожер, 3:1 – 63 Фелипе Андерсон, 3:2 – 69, пенальти Верету.

Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 90), Фелипе Андерсон.

Рома : Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.

Предупреждения:

Руй Патрисиу (11), Лейва (24), Кристанте (45), Винья (48), Верету (87), Катальди (87).

источник: «Советский спорт»
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