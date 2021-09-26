Макаров прокомментировал победу против бывшей команды

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров, ставший автором предварительной голевой передачи в 9-м туре РПЛ «Тинькофф» против «Рубина» (2:0), рассказал, как действовал против своих бывших партнеров.



- Было приятно сыграть против ребят, потому что я долго с ними был. Считаю, что наша команда справилась. «Рубин» — хороший соперник. Получился интересный, зрелищный матч».

Также Макаров вспомнил о своем выступлении в «Рубине» и рассказал о роли Леонида Слуцкого в его карьере.

— Пообщаться не успели, очень жаль. Я благодарен Леониду Викторовичу. Думаю, мы с ним еще пообщаемся», - приводит слова Макарова «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ Макаров сыграл в восьми матчах РПЛ, в которых смог забить один гол и отдать один ассист. В «Динамо» футболист перешел 4 августа за 4 миллиона евро из «Рубина». За свою карьеру в казанской команде Макаров провел 40 матчей и забил 11 голов.