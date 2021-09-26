Старший тренер «Краснодара»: Футболисты хотели порадовать Галицкого, победа посвящена ему

Старший тренер «Краснодара» Александр Ермакович после победы над «Сочи» (3:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ рассказал, кому команда посвятила этот успех.
- Интервью все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящена, она нужна как свежий воздух в непростое время, - цитирует Ермаковича «СЭ».
После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.
В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».
источник: «Спорт-Экспресс»