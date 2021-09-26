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26 сентября 22:00
автор: Александр Бойченко

Арбитр Федотов считает, что судья матча «Краснодар» - «Сочи» Панин хорошо обслужил игру

«Краснодар» играл вдевятером к 75 минуте встречи (3:0).

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, раскритиковавшего судейство в матче девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно. Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

Возможно, Хашиг не доволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Так что слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки, конечно, но решение принимал Панин», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Отметим, что в этом матче «Краснодар» заработал две красные карточки. На 39 минуте Спаич получил красную карточку, совершив фол последней надежды, а на 75 минуте Александр Черников заработал второй «горчичник», за что был удален с поля.

После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».




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