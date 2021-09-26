Кроос сообщил, что он семь месяцев играл через боль из-за травмы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем состоянии. В пятницу немецкий футболист возобновил тренировки в общей группе.

Перед началом сезона у полузащитника диагностировали лобалгию (синдром хронической боли в паху).

«Я счастлив, потому что сегодня я провел третью тренировку с командой, не почувствовав боли. Это очень приятное ощущение. Раньше я играл через боль шесть или семь месяцев», - цитирует Крооса Goal.

Немец играет за мадридский клуб с 2014 года. За это время он сыграл 212 матчей и забил 18 голов. Вместе с командой Кроос выиграл 14 трофеев. Контракт форварда с «Реалом» действует до лета 2023 года. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.