Владимир Федотов: Если бы у меня была возможность сделать десять замен, я бы воспользовался этим

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, проиграв «Краснодару» (0: 3) в матче девятого тура РПЛ, раскритиковал игру своей команды в первом тайме.

«Если бы у меня было 10 замен, можно было бы смело менять всю команду, если бы такая возможность была. Пока будем смотреть, анализировать, изучать, как так вышло, что мы проиграли. Футболисты «Краснодара» вышли на поле, чтобы побеждать. Они приложили максимум усилий для этого. У нас не получалось ничего. Сегодня мы просто не показали свой характер», - приводит слова Федотова РИА Новости.

Отметим, что в этом матче «Краснодар» заработал две красные карточки. На 39 минуте Спаич получил красную карточку, совершив фол последней надежды, а на 75 минуте Александр Черников заработал второй «горчичник», за что был удален с поля.

После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.



В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».

