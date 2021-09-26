ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 22:47
автор: Александр Бойченко

Владимир Федотов: Если бы у меня была возможность сделать десять замен, я бы воспользовался этим

«Сочи» разгромно уступил «Краснодару» на выезде (0:3).

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, проиграв «Краснодару» (0: 3) в матче девятого тура РПЛ, раскритиковал игру своей команды в первом тайме.

«Если бы у меня было 10 замен, можно было бы смело менять всю команду, если бы такая возможность была. Пока будем смотреть, анализировать, изучать, как так вышло, что мы проиграли. Футболисты «Краснодара» вышли на поле, чтобы побеждать. Они приложили максимум усилий для этого. У нас не получалось ничего. Сегодня мы просто не показали свой характер», - приводит слова Федотова РИА Новости.

Отметим, что в этом матче «Краснодар» заработал две красные карточки. На 39 минуте Спаич получил красную карточку, совершив фол последней надежды, а на 75 минуте Александр Черников заработал второй «горчичник», за что был удален с поля.

После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самир Насри завершил игровую карьеруЛучшие бомбардиры "Мюнхена" и неловкая ситуация одноклубника Миранчука"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками"Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеНастоящее безумие: «Челси» готов купить фаворита Абрамовича
Два удаления — не помеха. Как «Краснодар» в меньшинстве разгромил «Сочи» на радость Галицкому
В матче 9-го тура РПЛ в южном дерби «быки» не оставили шансов черноморцам, забив три безответных мяча.
В одном ударе от полуфинала… Как Россия проиграла Аргентине по пенальти на чемпионате мира по мини-футболу
Россияне отыгралась в основное время (1:1), были лучше в дополнительное, но смазали три шестиметровых попытки из семи и уступили аргентинцам в 1/4 финала ЧМ-2021 в Литве.
Хэмилтон сорвал банк в Сочи! Как семикратный чемпион мира выиграл сотый Гран-при и стал лидером сезона
«Плеймейкер» подводит итоги сумасшедшего по сценарию Гран-при России, который прошел в выходные на сочинском автодроме.
Сухой оставил «Динамо» сухим. «Рубину» отменили гол, но проиграл Слуцкий не из-за этого
Динамовцы не своем поле уверенно победили казанцев в 9-м туре РПЛ (2:0) и занимают второе место с 19 очками.
«Отсутствие Гончаренко не скажется — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодара» и «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в преддверии поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» - «Сочи» (26 сентября, 19:00).
«Команда Шварца победит при тотале меньше 2,5». Ловчев — о матче «Динамо» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад перед центральным матчем 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином» (26 сентября, 14:00).
Волкановски разгромил Ортегу в бою года, а Киргизская Пуля уничтожила американку Мерфи. Итоги UFC 266
«Плеймейкер» подводит итоги ключевых поединков турнира UFC, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.
Когда поздравляют и президент Зеленский, и депутаты Госдумы РФ. Реакция на победу Усика над Джошуа
Александр Усик взорвал информационное пространство после победы над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе на арене «Тоттенхэм Хотспур».
Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе
Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика