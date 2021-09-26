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26 сентября 22:56
автор: Александр Бойченко

Галицкий присутствовал на матче «Краснодар» - «Сочи» и обрадовался победе (фото)

«Краснодар» разгромил оппонентов из «Сочи» (3:0).

26 сентября в Краснодаре состоялся матч между одноименной командой и «Сочи» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. Матч обсуживала бригада арбитров под руководством Игоря Панина. «Быки» смогли выиграть со счетом 3:0 у прямого конкурента за еврокубки.

В сети появилось фото, на котором владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, присутствовавший на матче с «Сочи» (3:0), радуется успехам своей команды. Фото опубликовано в твиттере телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в этом матче «Краснодар» заработал две красные карточки. На 39-й минуте Спаич получил красную карточку, совершив фол последней надежды, а на 75-й минуте Александр Черников заработал второй «горчичник», за что был удален с поля.

После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».

источник: Twitter.com
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