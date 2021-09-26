«Наполи» одержал шестую победу подряд в серии А перед матчем со «Спартаком»

Соперник «Спартака» по Лиге Европы «Наполи» принимал у себя дома «Кальяри» в шестом туре чемпионата Италии.

Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые забили два безответных мяча в ворота соперника. Уже на 11-й минуте Виктор Осимхен открыл счет с передачи Петра Зелинского. Лоренцо Инсинье забил второй мяч на 57-й минуте с пенальти.

«Наполи» выиграл все шесть матчей в этом сезоне. Неаполитанцы, набрав 18 очков, снова поднялись на первое место в турнирной таблице. Подопечные Лучано Спаллетти на два очка опережают «Милан», который находится на втором месте. «Кальяри», набрав два очка, находится на предпоследнем 19 месте.

В следующем матче «Наполи» сыграет со «Спартаком» 30 сентября в рамках группового этапа Лиги Европы, а «Кальяри» примет «Венецию» в серии А.

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6-й тур