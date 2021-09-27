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Дубль Педро Роши помог «Атлетико Паранаэнсе» переиграть «Гремио»
27 сентября 02:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Атлетико Паранаэнсе»

Дубль Педро Роши помог «Атлетико Паранаэнсе» переиграть «Гремио»

Встреча прошла в ночь на понедельник в Куритибе на «Арене Байшада».

Футболисты «Атлетико Паранаэнсе» нанесли поражение «Гремио» (4:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Бразилии.

В составе клуба из Куритибы голами отметились Педро Роша (31-я и 45-я минуты) и Ренато де Соуза (55, 61). У команды из Порту-Алегри точными ударами отличились Тиаго Сантос (59) и Вандерсон (84).

После этой игры «Атлетико Паранаэнсе» набрал 30 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице бразильской серии А. «Гремио» с 22 очками занимает 18-ю строчку в чемпионате.

Напомним, что 18 августа Педро Роша на правах аренды перебрался в «Атлетико Паранаэнсе» из «Спартака». Арендное соглашение 26-летнего форварда рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта в случае, если нападающий проведет на поле определенный процент игрового времени.

Чемпионат Бразилии
Серия А
22-й тур

«Атлетико Паранаэнсе» - «Гремио» - 4:1 (2:0)

Голы: Роша, 31. Роша, 45+1. де Соуза, 55. де Соуза, 61. – Т.Сантос, 59. Вандерсон, 84.

источник: «Советский спорт»
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