Сперцян заявил, что «Краснодар» действовал агрессивно в матче с «Сочи», играя в меньшинстве

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от матча девятого тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Во втором тайме была сложная игра, но мы вели 2:0. Играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы её выполняли, и поэтому всё получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, мы действовали агрессивно. Поэтому смогли ещё забить», - сказал Сперцян в интервью пресс-службе «Краснодара».

Напомним, что Сперцян дебютировал за основную команду «Краснодара» в прошлом сезоне. В этом он сыграл восемь матчей в РПЛ и забил два гола при двух результативных передачах.

После победы «быков» над «Сочи» клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице с 16 баллами.