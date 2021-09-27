«Челси» готов предложить за де Лигта 120 миллионов евро

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Лондонский «Челси» претендует на 22-летнего голландца и готов предложить за игрока 120 миллионов евро, сообщает AS.

В этом сезоне футболист сыграл за «Ювентус» шесть матчей, в которых забил один мяч и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «аристократы» отказались от идеи приобретения французского защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта.