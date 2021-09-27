Нико Ковач: Мы хотим продолжить серию побед

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча восьмого тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (3:1).

«Нам удалось забить первый гол в розыгрыше, к которому мы привыкли, хотя в тот момент я не был полностью удовлетворен настроением команды. Второй тайм для нас был намного лучше, очень важно было выиграть. У нас впереди важная неделя: мы будем играть с «Реалом Сосьедадом» на выезде и дома с «Бордо». Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед», - цитирует Ковача пресс-служба «монегасков».

После восьми туров в Лиге 1 «Монако» располагается на восьмом месте с 11 очками. В группе Лиги Европы «монегаски» играют в одной группе с испанским «Реал Сосьедадом», голландским ПСВ и австрийским «Штурмом». Первый матч группового этапа «Монако» выиграло у «Штурма» 1:0. В четверг, 30 сентября, подопечные Ковача сыграют с «Реал Сосьедадом».