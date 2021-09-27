Гвардиола назвал Бернарду Силву одним из лучших игроков АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о возможном уходе полузащитника Бернардо Силвы из стана «горожан».

«Все, что я хочу, - это чтобы Бернардо был счастлив здесь или где угодно. Я желаю ему счастья, потому что он заслуживает самого лучшего. Никогда не забуду второй чемпионат Премьер-лиги, который мы выиграли с 98 очками в активе. Бернардо был лучшим игроком Англии. Да, его только номинировали, но он действительно был лучшим.

Если в конце сезона он решит уйти, это будет его правом. Единственное, что я могу сказать, это то, что в новом клубе Бернардо будет одним из лучших игроков в мире», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Португалец выступает за клуб АПЛ с июля 2017 года. За манчестерскую команду он отыграл 204 матча, забил 35 голов и отдал 44 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.