Уоткинс может сменить «Астон Виллу» на «Тоттенхэм»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может пополнить состав другого клуба чемпионата Англии ближайшей зимой.
Согласно информации Todofichajes, интерес к 25-летнему англичанину проявляет «Тоттенхэм», нуждающийся в усилении позиции форварда в связи с возможным уходом из команды Гарри Кейна.
Отмечается, что данную сделку одобрил главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту.
Напомним, что Уоткинс перешел в «Астон Виллу» в сентябре прошлого года из «Брентфорда» за 34 миллиона евро. С тех пор он забил 16 голов и отдал пять ассистов в 41 матчей за бирмингемцев. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го.
В составе сборной Англии нападающий отличился одним забитым мячом в трех встречах.